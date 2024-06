Pèlerinage à la Mecque : plus de 1000 pèlerins sont décédés à cause de la chaleur

Selon un dernier bilan, plus de 1000 pèlerins sont décédés pendant l’Haji à cause des fortes chaleurs. La barre des 52°C a été dépassée.



La majorité des victimes sont de nationalité égyptienne, au total plus de 600 Égyptiens sur les 1000 pèlerins décédés.



Le pèlerinage annuel du hajj, qui s’est déroulé dans l’ouest de l’Arabie saoudite, a été marqué par des températures extrêmes. Le thermomètre a affiché 51,8°C à La Mecque, la ville la plus sacrée de l’islam. Les autorités ont annoncé ce mercredi 19 juin, lors d’un dernier bilan, qu’au moins 1000 pèlerins sont décédés en raison de la chaleur accablante.



Les effets du changement climatique rendent ce pèlerinage de plus en plus difficile. Une étude saoudienne publiée en mai a révélé que les températures des sites de pèlerinage augmentent de 0,4 degré Celsius tous les dix ans.