Pèlerins testés positifs à la Covid 19 : les spécialistes appellent à la sensibilisation des familles

Depuis hier la Covid 19 est encore sur toutes les lèvres. Ceci est lié à un communiqué du ministère de la santé faisant état de la présence de la maladie parmi les pèlerins testés. Sur la note datant ce lundi 24, le ministère de la santé informe que "sur 124 tests de diagnostic rapide (TDR) réalisés sur les pèlerins à leur arrivée à l’aéroport international Blaise Diagne, 78 ont été déclarés positifs au virus SARS-Cov-2. Et 36 de ces cas ont été confirmés par PCR". Rejoignant ainsi, l'alerte du docteur Alassane Tall de la clinique Khadija de Mbao. Docteur Tall dans son alerte conseillait aux Sénégalais d'être beaucoup plus vigilants lors des "Ganalé". Car beaucoup de pèlerins revenus de la Mecque sont testés positifs à la Covid 19.

Un appel réitéré par son collègue le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la santé. Le docteur Ndiaye donnait le premier bilan des pèlerins revenus et testés positifs. "Sur une première vague de 124 pèlerins testés 78 se sont révélés positifs", disait-il. Avant d'ajouter que la Covid 19 n'avait jamais disparu.



Aujourd'hui, c'est autour de docteur Abdoulaye Bousso de monter au créneau pour calmer les populations. "Évitons de créer une crise qui n’existe pas !", a dit docteur Bousso. Pour lui les Sénégalais doivent garder leur calme et éviter de stigmatiser les pèlerins. "Chaque année, après le hajj, des centaines de personnes rentrent de La Mecque avec des syndromes respiratoires. Aussi, des centaines de personnes y meurent chaque année. Ce sera encore le cas pour les prochaines années. C’est courant dans ce genre de rassemblement où des millions de personnes vivent dans la promiscuité, couplé aux importantes variations thermiques (chaleur et climatisation)", a fait savoir la blouse blanche dans un poste sur le réseau social X.



Ainsi, pour docteur Bousso l'heure est à la sensibilisation dans les familles et partout car le Corona Virus circule toujours dans le pays.