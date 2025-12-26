Pénurie de pomme de terre à Dakar : les autorités reconnaissent «des dysfonctionnements dans l’approvisionnement»

A Dakar, depuis plusieurs jours, les pommes de terre se font rare dans certains marchés. Dans les commerces où elles sont présentes, comme celui de Tilen, les prix ont connu une flambée, passant de 500 FCFA/Kg à 1.100 FCFA.



Au cours du journal de 13h de la Radio Sénégal Internationale (RSI), ce vendredi, le directeur de l’Agence de régulation des marchés, Babacar Sembène, a reconnu la situation, évoquant «des dysfonctionnements dans l’approvisionnement» de cette denrée beaucoup consommée dans les ménages sénégalais.



Pour lui, cette réalité «est due à l’accélération de la consommation sur les dernières semaines», surtout «en cette période de fête». Il précise par ailleurs que «des mesures de correction ont été prises avec l’introduction du stock de régulation», qui est constitué de «plus de 100.000 tonnes» de pommes de terre.



Babacar Sembène a enfin annoncé que sa structure compte «proposer» au ministre en charge du secteur la prise «d’un arrêté qui va véritablement mettre un prix planché de sorte que le prix des pommes soit encadré».