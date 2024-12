Percussion de la passerelle Yoff Tonghor : AGEROUTE dénonce l'incivisme et le non-respect des règles de sécurité et de conduite

Ce mercredi, la passerelle de Yoff Tonghor (Dakar) a été percutée par un camion, bloquant la circulation sur la route menant à l’aéroport dans les deux sens. Cet incident n’a pas manqué de susciter la réaction de l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE). Quelques heures après l’accident, l’AGEROUTE a publié un communiqué pour dénoncer "cet énième incident sur les passerelles causé par les gros porteurs".



Dans ce communiqué, l'AGEROUTE SENEGAL a souligné que cet incident "soulève une fois de plus la problématique de l'incivisme et du non-respect des règles de sécurité et de conduite". Le camion immatriculé DL 1920 E a violemment heurté la passerelle de Yoff, causant d'importants dégâts et perturbant la circulation. Pour des raisons de sécurité, l’AGEROUTE a annoncé qu’elle procéderait à la dépose de la passerelle.



En conséquence, l’AGEROUTE Sénégal a lancé un appel aux conducteurs "à faire preuve de responsabilité et de civisme pour la préservation des infrastructures".