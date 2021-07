Perturbation dans la distribution de l’Eau: une plainte annoncée contre la Sen’Eau

Deux organisations du collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal, ont annoncé une plainte contre la Sen’Eau, nouvelle société de gestion de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal. Elles fustigent les perturbations notées ces derniers temps dans la distribution de l’eau et la mauvaise qualité de l’eau.



Selon ces organisations, la Sen‘Eau a failli à ses missions. En effet, des perturbations sont notées dans la distribution de l’eau dans plusieurs localités du pays. Face ces difficultés pour la Sen’Eau d’assurer une fourniture correcte de l’eau, certains quartiers du Sénégal dont Mbacké (une ville du centre-ouest) et Ouest foire (Dakar) ont décidé de ne plus payer les factures.



Ces organisations ont annoncé hier mardi, la mise en place de collectifs dans tous les quartiers pour porter le combat pacifique en plus de sit-in devant les agences de Sen'Eau.