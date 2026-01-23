Petite Enfance : Dakar devient le laboratoire de l’éducation de demain en Afrique

Du 21 au 23 janvier 2026, la capitale sénégalaise a abrité la réunion régionale des experts sur l’Éducation et le Développement de la Petite Enfance (EDPE). Un rendez-vous stratégique pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.



Inscrite dans la ligne directrice du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette rencontre a servi de tribune pour redéfinir l'ambition nationale qui est de « forger un citoyen africain du futur ». Ce modèle repose sur un double pilier dont l’enracinement culturel consistant à préserver et valoriser les valeurs africaines dès le plus jeune âge et l’ouverture numérique pour préparer les enfants à maîtriser les outils technologiques pour relever les défis mondiaux.



Les experts réunis à Dakar ont insisté sur une période charnière appeler « le continuum des 1 000 premiers jours ». Cette phase est jugée critique par les spécialistes pour garantir le développement cognitif et social de l’enfant. Pour soutenir cette ambition, deux recommandations ont été formulées. Il s’agit de sécuriser le développement précoce en vue d’assurer un suivi rigoureux dès la naissance. De valoriser les éducateurs en accordant une reconnaissance statutaire et sociale à ces « héros du quotidien » qui façonnent les premières années de vie des futurs citoyens.



Selon les services du ministère de l’Education nationale, ces travaux ne sont qu'une première étape. Les bases techniques jetées à Dakar serviront de socle à la grande Conférence ministérielle prévue pour le milieu de l'année 2026.



En abritant cette rencontre, le Sénégal réaffirme son leadership régional. L’enjeu dépasse les frontières nationales : il s’agit de « bâtir un système éducatif africain fondé sur l’équité, l’inclusion et la réussite pour tous, sans laisser aucun enfant sur le bord du chemin ».



