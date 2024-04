Pétition à l'encontre de Macky Sall : Boubacar Sèye optimiste quant à la suite

Sous l'impulsion de Boubacar Sèye, président de Horizon sans frontières, une pétition a été entamée à l'encontre de Macky Sall. En dépit des incertitudes concernant le résultat de cette pétition, monsieur Sèye demeure néanmoins optimiste. "On espère que les gens vont signer la pétition. Dans tous les cas sur le principe avec les retours que j'ai eus, c'est le moment. Les Sénégalais ont pendant 12 ans confié leur destin à Macky Sall. Il est tout à fait normal que le Président revienne pour faire face et répondre à nos préoccupations" a-t-il confié.



D'après le défenseur des droits des migrants, des manquements ont été observés pendant la présidence de Macky Sall, et il est important d'en faire la lumière. "Aujourd'hui, quand même, il y a une demande sociale. Il y a eu des crimes économiques des scandales partout, des gens ont été tués, torturés et emprisonnés injustement. C'est l'occasion que justice soit faite. Donc, j'espère que les Sénégalais ont compris l'enjeu. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que ce qui s'est produit avec Macky Sall ne se reproduise plus", a souhaité Boubacar Sèye.



Au bout du fil, il révèle que les Sénégalais ont été accablés de souffrances pendant tout le règne de Macky Sall. Il a fait tout ce qu'il voulait contre les Sénégalais. Cela ne devrait plus se produire".



Alors qu'il attend une réponse positive à sa requête, le président de Horizon sans frontières exhorte les Sénégalais à signer cette pétition. Qui, selon lui, pourrait constituer le premier pas vers l'impunité.