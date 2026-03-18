Pétrole et Gaz : Sur 4 milliards de dollars de ventes à Sangomar, l’État du Sénégal ne perçoit que 200 millions

Le Directeur général de Petrosen Holding, Alioune Gueye, a dévoilé ce mardi sur la télévision nationale les chiffres relatifs aux revenus issus des projets Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Depuis le début de l'exploitation de Sangomar en juin 2024, le total des ventes s'élève à environ 4 milliards de dollars, mais « la part de l'État du Sénégal n'atteint pas 200 millions de dollars ». La part de Petrosen se chiffre à 600 millions de dollars, dont la moitié est absorbée par le remboursement de sa dette dans le projet.



Selon le patron de Petrosen, ce déséquilibre financier est la conséquence directe des accords passés. « C’est dans la contractualisation qu’on a tout raté », a-t-il affirmé, expliquant que dans les contrats de partage de production, la compagnie qui apporte les financements du projet se taille la plus grosse part. Pour le projet gazier GTA, les prévisions sur les 20 prochaines années indiquent des recettes globales de 30 à 40 milliards de dollars, dont seulement 800 millions de dollars reviendraient à l'État, soit environ 400 milliards de francs CFA.



M. Gueye a mis en perspective ce montant en précisant qu'il s'agit d'une « somme que le fisc sénégalais génère pourtant en 3 mois ». Concernant la part de Petrosen dans le projet GTA, elle ne suffira pas à couvrir sa dette engagée. « Donc on va aller nous endetter pour pouvoir payer cette dette. C’est ça la situation qu’on a trouvée ici », a déploré le Directeur général.



Face à ce constat, Alioune Gueye a réitéré la volonté des autorités actuelles de revoir les conventions minières et pétrolières. « C’est pourquoi on a dit, quand nous étions dans l'opposition, qu'on va renégocier les contrats, et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement », a-t-il assuré pour conclure son intervention.