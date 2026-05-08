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Afrique du Sud : la justice rouvre la porte à une éventuelle procédure de destitution du président Ramaphosa



Afrique du Sud : la justice rouvre la porte à une éventuelle procédure de destitution du président Ramaphosa
Ce vendredi 08 mai, la Cour constitutionnelle sud-africaine a rouvert la voie à une procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa, en invalidant le vote parlementaire de 2022 qui avait stoppé cette mesure. Cette décision contraint le Parlement à réexaminer les accusations liées à l'affaire «Phala Phala», selon une information relayée par RFI. 

A l’époque, l'Assemblée nationale, alors sous majorité absolue du parti de Cyril Ramaphosa (ANC), avait rejeté un rapport parlementaire ayant conclu que le chef de l’État avait «pu commettre» des actes contraires à la loi. Il était accusé d'avoir caché à la police et au fisc un vol de centaines de milliers de dollars en liquide dans une propriété. Or, le vote de l'Assemblée «est incompatible avec la Constitution, invalide et annulé», a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle qui examinait une plainte déposée entre autres par le parti de gauche radicale EFF.
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Charles KOSSONOU

Vendredi 8 Mai 2026 - 14:07


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