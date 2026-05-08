Saraya: cinq blessés et un suspect arrêté près de la frontière malienne, après un braquage déjoué

Un braquage a été déjoué, jeudi 07 mai, dans le village aurifère de Saienssoutou, situé dans la commune de Missirah, département de Saraya (région de Kédougou). L’attaque a fait cinq blessés, dont un dans un état jugé préoccupant, selon une source sécuritaire de l'APS. Les faits se sont produits dans le périmètre d’une société minière à capitaux étrangers installée dans cette zone aurifère de l’est du Sénégal.



D’après les informations recueillies, un groupe d’individus armés a fait irruption vers 7 heures du matin, au moment où une équipe devait transporter du sable aurifère vers une unité de traitement. Alertés par cette présence suspecte, les travailleurs ont rapidement quitté les lieux avant de prévenir les agents de sécurité de l’entreprise. L’intervention des gardiens a provoqué la fuite des assaillants en direction de la frontière malienne.



Lors de leur repli, l’un des suspects aurait ouvert le feu pour couvrir la retraite du groupe. Si plusieurs assaillants ont réussi à traverser le fleuve Falémé par un passage à gué, l’un d’eux, blessé, a été arrêté sur place. Selon la source sécuritaire, il s’agit d’un ressortissant étranger âgé de 23 ans, présenté comme orpailleur. Blessé lors des événements, il a été évacué vers le centre de santé de Saraya avant d’être transféré au centre hospitalier régional de Kédougou pour une prise en charge médicale.



Des éléments des forces de défense et de sécurité, notamment de la brigade territoriale et du GARSI 2, se sont rendus sur les lieux afin de sécuriser la zone et poursuivre les investigations.

