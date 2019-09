Pétrole et gaz : le Syndicat national des travailleurs dépose un préavis de grève allant du 16 septembre au 15 octobre 2019

Le Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat national des travailleurs du pétrole et gaz du Sénégal (Sntpgs) a déposé un préavis de grève allant du 16 septembre au 15 octobre 2019 pour dénoncer les violations des libertés syndicales dans le secteur et particulièrement l’absence d’une convention collective dans le sous-secteur des transports d’hydrocarbures.



Ce préavis de grève est également motivé par les licenciements abusifs, et les violations des libertés syndicales des travailleurs, à la société des transports Ahmed Djuma Gazal, transports Amar, Transports Sady et TRE. Une situation vigoureusement condamné par le Bureau exécutif national du Syndicat national des travailleurs du pétrole et gaz du Sénégal/ Fc qui fait savoir que ces employeurs persistent dans leur refus d'accepter la syndicalisation de leurs employés et l'organisation d'élections de délégués du personnel.



D'ailleurs, à en croire le président Cheikh Diop et ses camarades, le même constat est fait à Petrosen et à Fortesa Sa.



Les syndicalistes considèrent que la place du transport des hydrocarbures dans la chaîne de distribution des produits pétroliers et gaziers, et l'urgente nécessité de moderniser et de rationaliser les relations de travail doivent être régies par des dispositions règlementaires contenues dans une convention collective de branche librement négociée entre partenaires sociaux, selon le quotidien L'As.