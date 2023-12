Pfizer Afrique de l’Ouest roule dans la farine les employés sénégalais et se tire au Maroc

À en croire le journal Libération, la firme américaine avait été condamnée à payer 577, 618 millions FCFA à des employés sénégalais. Par décision datée du 12 octobre dernier, le Tribunal de Commerce de Dakar a condamné Pfizer Afrique de l’Ouest à payer 577, 618 millions de FCFA à ces derniers dont 5 millions chacun à titre de dommage et intérêt.



Les requérants représentés par Me Assane Dioma Ndiaye avaient assigné Sunu Assurance, Pfizer Afrique de l’Ouest et à ce titre, ils avaient adhéré par l’intermédiaire de leur employeur, à un plan d’épargne de retraite entreprise auprès de la société Axa France, dans le cadre d’un contrat d’assurance collective.



En vertu dudit contrat, un montant de 7 % de leur salaire brut était reversé à AXA en guise de cotisation. En contrepartie, l’article (11 - a) du contrat prévoyait que le participant liquide sa retraite sous forme d’une rente certaine temporaire de 30 ans.



Toutefois ces employés n’ont pas bénéficié de la rente de retraite à laquelle ils avaient droit en vertu du contrat d’assurance. Leur avocat avait adressé une mise en demeure à la compagnie Axa, cependant le courrier est resté sans réponse. Après plusieurs relances, la compagnie Axa a fait savoir qu' afin de mettre son plan d’assurance en conformité avec les dispositions du code Cima, l’entreprise Pfizer Afrique de l’Ouest à résilier les contrats d’assurances retraite à cotisation souscrits avec la compagnie Axa France Vie.



De son côté, l’entreprise Pfizer Afrique de l’Ouest a attesté par la signature des protocoles de transfert avoir informé les salariés concernés de la résiliation et des conséquences de ces transferts sur leurs droits.