Pierre Goudiaby Atépa : «Si le procureur nous le demande, nous donnerons des noms»

Le massacre de 13 jeunes dans la forêt de Bayotte implique des éléments du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). C’est ce qu’a révélé Pierre Goudiaby Atépa, le président du Collectif des cadres casamançais (MFDC) lors de leur conférence de presse organisée ce lundi.



«Il semblerait effectivement que ce soit le MFDC qui ait demandé à ses membres d'essayer de voir comment faire pour arrêter le massacre des forêts de Casamance. Apparemment, il y a eu dérapage.», a déclaré Pierre Gioudiaby.



A l’en croire, cet acte odieux est un dérapage de personnes à qui il était confié de faire peur aux coupeurs de bois. N’empêche, la responsabilité est partagée dans cette affaire : «La racine du mal, c'est cette mafia qui s'est installée en Casamance et qui pille les forêts depuis plus de dix ans. Et si le procureur nous demande, nous lui donnerons des noms.»