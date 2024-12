Pikine : Âgé de 15 ans, il viole sa cousine de 7 ans le jour du combat Modou Lo vs Siteu

D. Kassé, jeune adolescent âgé de 15 ans a été déféré vendredi dernier au parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour le viol de sa cousine A.M. Gassama de 7 ans.

Les faits se sont déroulés le dimanche 24 novembre, jour du combat entre Modou Lô-Siteu. Le cousin a profité du fait qu'ils soient seuls à la maison pour abuser de la fillette. La mère de cette dernière a tenté d'étouffer l'affaire mais en vain.





Selon L'Observateur, la fille mineure a été retrouvée par sa mère, la culotte et les jambes tachetées de sang et pleurant à chaudes larmes. La mère de la victime est revenue tard à la maison, à la tombée de la nuit du dimanche 24 novembre. Complètement dépassée par les événements et sans attendre la totalité du récit de sa fille qui pointait du doigt son cousin, la dame a vite affrété un taxi-clando pour la transporter au poste de santé de la commune. Sur place, la victime est conduite en service gynécologie c'est là que les blouses blanches ont constaté qu'elle était victime d'un viol.



Ainsi, pour ne pas prendre de risques, le médecin en chef conseille à la maman de l'enfant d'aller dénoncer le viol à la police, avant de revenir avec une réquisition.



Consciente que l'affaire va prendre une tournure judiciaire, la mère de A.M. Gassama s'est entretenu avec son mari et les autres membres de sa belle-famille. À partir de cet échange qu'elle a reçu l'ordre de revenir avec l'enfant à la maison. Sur place, la décision d'étouffer l'affaire est prise.



Toutefois, leur silence ne durera pas longtemps avant que les services de l'Aemo(Assistance des enfants en milieu ouvert), en informent la police de Yeumbal-Comico.

En effet, l'Ameo avait conseillé à la mère de porter plainte mais puisqu'elle ne l'a pas fait, elle s'en est chargée.



Ainsi, le commissaire Cheikh Tidiane Diallo envoie quelques hommes investir la maison où se sont déroulés les faits .



Sur place ils ont fait d'une pierre deux coups. En interpellant le mis en cause, I'aprenti-tapissier D.Kassé. les limiers remettent une réquisition médicale à la mère de sa victime A.M. Gassama qui est reconduite, auprès du gynécologue.



La consultation médicale, sans équivoque, laisse apparaître des déchirures et lésions hyménales récentes en plus d'une perte de sang abondante. L'enfant est retenu en soins intensifs au centre de santé où s'est déroulée une partie de son audition en présence de sa mère.



La victime de 7 ans retrace la scène de son agression sexuelle survenue le jour du combat royal Modou Lộ- Siteu. Cet après-midi du dimanche, alors que la maison familiale était vide en l'absence de sa mère sortie pour des affaires, la fillette s'est retrouvée seule avec son cousin. Elle rejoint le garçon qui regardait sur son téléphone portable des vidéos sur l'application Tik-Tok. Pendant que les images défilaient D. Kassé s'est tourné subitement vers sa cousine et a commencé à la caresser.



Face à l'inaction de la fillette, le jeune garçon est passé par l'étape des attouchements avant de mettre son doigt dans le sexe de sa cousine .Gagnée par la douleur, la petite fille s'est mise à crier pour échapper à l'agression sexuelle qui lui a fait saigner abondamment.

L'enfant termine difficilement le récit de son calvaire entrecoupé de longs sanglots, rapporte la même source .



Au poste de police de Yeumbeul-Comico, le mis en cause auditionné par les enquêteurs s'accroche, dans un premier temps, dans une stratégie de dénégation. Mais face à la pression, il finit par avoué son acte. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré vendredi au parquet de Pikine-Guédiawaye pour viol.