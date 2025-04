Mandina Mancagne : l’évêque de Ziguinchor prie pour les victimes du conflit en Casamance

Lors de la messe pascale célébrée dimanche à Mandina Mancagne, haut lieu symbolique du conflit en Casamance, Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, évêque de Ziguinchor, a rendu un hommage solennel aux victimes tombées au cours des affrontements ayant marqué cette région du sud du Sénégal.



"En ce jour de la résurrection, je viens confier au Seigneur tous ceux qui ont perdu la vie ici : soldats, combattants, populations civiles, hommes, femmes, enfants. Oui, ici, des frères se sont entretués", a déclaré l’évêque, dans une homélie empreinte d’émotion et de réconciliation.



Dans ce village meurtri par des décennies de violences entre l’armée sénégalaise et les factions du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), le prélat a invité à tourner la page du passé sanglant pour embrasser un avenir de paix. "Pâques nous rappelle que la passion donne suite à la résurrection", a-t-il souligné, saluant la transformation progressive du village. "Je suis heureux de constater que Mandina Mancagne a fini de revêtir l’habit immaculé du ressuscité, et c’est aussi pour ça que je suis venu."



Monseigneur Manga a appelé les fidèles à un devoir de mémoire, mais aussi de reconstruction. Il a exhorté la communauté à effacer les stigmates de 1997, année marquée par de violents affrontements, pour faire place à "l’image de 2025, celle du ressuscité, du renouveau".



Par ce geste symbolique et ses paroles empreintes d’espérance, l’évêque de Ziguinchor a voulu inscrire la résurrection pascale dans un processus de guérison collective.