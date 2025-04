Décès du pape François : les dirigeants du monde entier lui rendent hommage

Le Premier ministre indien Narendra Modi a rendu hommage lundi au pape François, qu'il a qualifié de "modèle de compassion, d'humilité et de courage spirituel" et dont il a salué l'engagement auprès des plus pauvres. "Des millions de personnes à travers le monde se souviendront toujours du pape François comme d'un modèle de compassion, d'humilité et de courage spirituel", a réagi le dirigeant dans un communiqué après la mort du souverain pontife à l'âge de 88 ans, relevant que François avait "servi avec diligence les pauvres et les opprimés" et apporté de "l'espoir à ceux qui souffraient".

Le président kényan William Ruto a rendu hommage au pape François, mort lundi à 88 ans, saluant son "engagement indéfectible en faveur de l'inclusion et de la justice", et évoquant "une grande perte pour les fidèles catholiques". "Par son humilité, son engagement indéfectible en faveur de l'inclusion et de la justice, et sa profonde compassion pour les pauvres et les personnes vulnérables, il a donné l'exemple d'un leadership au service des autres", a écrit sur X le chef de l'Etat de ce pays d'Afrique de l'Est très religieux.

Le Liban a perdu "un ami cher" et un "fervent soutien", a déclaré lundi le président Joseph Aoun après le décès du pape François, évoquant une "perte pour toute l'humanité". "Nous ressentons la perte d'un ami cher et d'un fervent soutien (...). Nous n'oublierons jamais ses appels répétés à protéger le Liban et à préserver son identité et sa diversité", a déclaré dans un communiqué M. Aoun, le seul président chrétien dans le monde arabe. Le pape François était "une voix puissante en faveur de la justice et la paix (...) et un défenseur du dialogue entre les religions et les cultures", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre polonais a rendu lundi hommage au pape François le qualifiant d'"homme bon, chaleureux et sensible". "Le pape François est mort. Un homme bon, chaleureux et sensible. Qu'il repose en paix", a écrit Donald Tusk sur X.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rendu hommage au pape François, saluant "un ami fidèle du peuple palestinien", a rapporté l'agence de presse officielle Wafa. "Nous avons perdu aujourd'hui un ami fidèle du peuple palestinien", a déclaré M. Abbas, en notant que le pape François "avait reconnu l'Etat palestinien et autorisé le drapeau palestinien à être hissé au Vatican".

Le Premier ministre portugais Luis Montenegro a rendu hommage au pape François, soulignant son "héritage unique d'humanisme, d'empathie, de compassion et de proximité avec les gens". Ses visites au Portugal, et notamment à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse en août 2023, "ont marqué notre pays et créé un lien très fort entre le peuple portugais et sa Sainteté", a-t-il ajouté dans un communiqué.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde s'est dite "profondément attristée" après la mort du pape François, rendant hommage à une "voix mondiale pour l'unité, la justice et la dignité humaine". "Sa sagesse et son humilité ont touché des vies bien au-delà des frontières de la foi", a-t-elle encore écrit dans un message publié sur X, avant de conclure en adressant ses pensées "à tous ceux qui pleurent sa disparition".

Le chef par intérim de l'Eglise anglicane Stephen Cottrell a salué "le désir" du pape François "de diriger et construire l'Eglise d'une nouvelle manière". Stephen Cottrell, archevêque d'York et chef spirituel des anglicans par intérim depuis janvier, a mis en avant dans un communiqué publié sur X "l'amour" de François pour les migrants, "sa profonde compassion pour le bien-être de la planète" et "son désir de diriger et construire l'Eglise d'une nouvelle manière".

Il était une voix de paix, d'amour et de compassion", a déclaré le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. M. Sissi a présenté ses condoléances et déclaré que le pape François était une personnalité mondiale exceptionnelle qui "travaillait sans relâche pour promouvoir la tolérance et favoriser le dialogue (...) et était un champion de la cause palestinienne, défendant les droits légitimes et appelant à la fin du conflit", selon un communiqué de la présidence.