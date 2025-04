Décès du Pape François : Macky Sall présente ses condoléances à la communauté catholique

L’ancien président sénégalais, Macky Sall, a présenté ses condoléances à la communauté catholique suite au décès du Pape François survenu ce lundi. Dans un post sur X, l’ancien chef d’Etat parle d’"un homme de foi et grand humaniste"



"Je présente mes condoléances émues à la communauté catholique suite au décès de Sa Sainteté le Pape François @Pontifex_fr . Homme de foi et grand humaniste, il était co-parrain du Prix Zayed pour la fraternité humaine. Je garde un excellent souvenir de notre audience au Vatican en décembre 2024 en compagnie des autres membres du Jury du Prix. Je salue sa mémoire et rends hommage à son illustre œuvre au service de l’humanité", a-t-il écrit.