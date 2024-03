Pikine : Amadou Ba veut faire de Dakar la capitale la plus moderne de l’Afrique

Les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar de la banlieue dakaroise ont réussi à mettre de côté leur diffèrent pour porter, leur candidat. Apres des heures d’attente, Amadou Ba est arrivé au stade Alassane Djigo de Pikine où une foule immense l’attendait.



Prenant la parole, il a remercié la population trouvée sur place malgré son retard et a estimé que ceci montre l’engagement et leur détermination à préserver la paix. Aux responsables et leaders politiques, le candidat de Bby, se dit ému de les voir unis ce soir, et les remercie « pour ce beau geste ». Parce que selon lui c’est dans l’unité que tout est possible, c’est dans cette unité que se trouve la victoire. « Merci de d’avoir fait cela pour le président Macky Sall ».



Amadou Ba qui s’est désolé du rappel à dieu du candidat spolié Mamadou Yatasaay a fait savoir que ce dernier avait rejoint le camp de Bby il y a de cela 4 jours. Il a également fait savoir que sa venue à Pikine a suscité beaucoup d’émotions en lui parce qu’il y a une histoire entre lui et ce quartier de la banlieue. « Dans ce cimetière de Pikine dort mon oncle, ma tante, mon père, et ma mère. C’est pourquoi je suis très fréquent à Pikine surtout dans ce cimetière et donc tout ce qui touche la banlieue me concerne ».



Poursuivant son discours il en a profité pour railler la coalition Diomayepresident. « Moi, je ne compte pas transférer la capitale. Si vous aussi vous êtes contre cette idée alors ne votez pas pour ces gens le jour du scrutin », a lancé le candidat de BBY.



Amadou dans ces promesses et engagements comme il a eu à le faire dans les autres régions a soutenu qu’il compte créer une grande agglomération moderne qui ira du Cap Manuelle à Diamniadio. « Le Président Macky Sall l’avait démarré, nous allons l’accéléré, l’élargir. Faites moi confiance, en tant que natif de Dakar, en tant que dakarois, Dakar va être l’une des capitales les plus modernes de l’Afrique car notre position géographique nous le permet, et surtout à Dakar on a une façon de vivre unique à nous. Que ce soit ici à Pikine, à Keur Massar ou autre quartier de Dakar et sa banlieue, nous sommes solidaires, je me vois en vous parce que j’ai vécu ce que vous vivez », a -t-il soutenu.



Revenant sur son programme en tant « président de l’emploi des jeunes », Amadou Ba a promis de faire la voirie d’eau, l’assainissement, les inondations sa priorité. Il a soutenu que d’ici deux ans il n’y aura plus un seul lieu au Sénégal qui ne sera pas électrifié, ou qui fera face à un problème d’eau potable, car l’eau provenant du Lac de guerre sera distribué dans toute les zones du pays.



Toujours dans ses clashs, le candidat de Benno souligne qu’il y a une différence entre amateurs et professionnels. Il y a selon lui « des candidats sur la liste qui ne peuvent même pas être appelés amateurs, mais plutôt des spectateurs. Ils n’ont pas le niveau. Je ne vais pas transférer la capitale, je m’engage à créer au moins un million d’emploi, vous pouvez me croire sur parole. Je ne suis pas de ces candidats qui n’ont aucun parcours, aucune expérience. Tout ce qu’ils savent faire c’est que du bavardage. On ne s’entraine pas à diriger un pays en étant à sa tête. Pour s’entrainer il faut d’abord commencer par être chef de quartier », a dit le candidat de Benno.



Il est aussi revenu sur l’autonomisation des femmes, la généralisation de la retraite pour les plus de 65 ans non fonctionnaires, et le fameux pacte républicain pour un développement équilibré.