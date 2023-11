Pikine : Descente de la police au QG Bassirou Diomaye Faye, plusieurs responsables mis aux arrêts

A Pikine, la police a effectué une descente ce mardi dans le bâtiment qui sert de Quartier Général (QG) aux militants de Pastef pour collecter les parrainages et préparer la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Selon nos confrères du site Kewoulo, des proches du numéro 2 de l’opposant Ousmane Sonko ont été arrêtés.



D’après site d’investigation qui cite des sources locales, les policiers ont interpellé El’hadji Loum, Amina Dicko et un certain Atoumane tous des responsables de l’organisation de collecte du parrainage de Bassirou Diomaye Faye. Les policiers ont fait savoir « qu’ils n’ont pas le droit d’ouvrir un QG », a-t-on appris.



Nous y reviendrons....