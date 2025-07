Pikine : Trois (3) individus interpellés après le combat Diop 2 vs Tapha Mbeur

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé à l’interpellation de trois (3) individus en marge du combat de lutte ayant opposé Diop 2 à Tapha Mbeur.



Selon la Police nationale, les personnes arrêtées sont impliquées dans différents délits. L’une d’elles est poursuivie pour vol en réunion avec usage de moyen de transport, une autre pour rébellion, coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de trois jours sur un agent de police en service, ainsi que pour entrave à une mission de police. Le troisième est accusé pour vol de téléphone portable.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.