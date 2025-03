Pikine : le lutteur Pokola arrêté pour outrage à agent

Le lutteur Pape Mbaye, alias Pokola, membre de l’écurie Ama Baldé, a été interpellé par la police de Pikine (banlieue dakaroise). Il est poursuivi pour "outrages à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions" et aurait également été impliqué dans une autre procédure judiciaire.



Les faits remontent au jeudi 27 février, raconte "Les Échos". Ce jour-là, Pokola circulait en moto avec un ami et s’est rendu au rond-point Khelcom Bâches de Pikine. Une fois sur place, une dispute a éclaté entre le lutteur et un automobiliste, provoquant un embouteillage sur l’axe routier.



Un adjudant de police, en service à la compagnie de circulation de Dakar, qui a constaté que les voitures ne bougeaient plus est intervenu pour rétablir l’ordre. Il a sommé les usagers de reprendre la route et a tenté de calmer Pokola. Mais ce dernier a refusé d’obtempérer et a insulté l’agent, raconte le journal. Lorsque le policier a demandé les pièces administratives de la moto, Pokola s’est interposé, a agrippé l’adjudant et l’a secoué violemment.



Face à l’agression, le policier a choisi de ne pas réagir physiquement. Il s’est retiré et a alerté ses collègues par radio. Sentant le danger, Pokola et son ami ont prit la fuite à moto, empruntant le sens inverse de la route en direction de l’intersection de la station EDK du Technopole de Pikine.



L’adjudant, ayant formellement identifié le lutteur, est allé au commissariat de Pikine pour signaler l’incident. Les enquêteurs de la brigade de recherches sont chargés de localiser le suspect. Mais, lors de leur première descente à son domicile, Pokola est introuvable.



Une convocation est alors remise à sa famille avec l’obligation de déférer dès réception. Informé, Pokola finit par se rendre lui-même au commissariat avant-hier. Après son audition, il est placé en garde à vue.



Hier mardi, il a été présenté devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Toutefois, aux dernières nouvelles, il a été remis aux éléments de la brigade de recherches de Keur Massar, car il serait impliqué dans une autre affaire judiciaire encore non précisée.



L’enquête suit son cours.