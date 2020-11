Pirogue 129 migrants interpellés: tous les membres de l'équipage libérés sauf 5 déférés au parquet

Du nouveau dans l’affaire des 129 migrants clandestins qui ont été interpellés dimanche, vers 8 h 30, à 65 km au large de Dakar, par un patrouilleur de la Marine nationale de la région de Kédougou. Ils ont tous été libérés sauf cinq (5) membres de l’équipage.



Selon la Rfm, qui donne l’information, ces derniers seront déférés au parquet ce mercredi. Le principal convoyeur est toujours recherché.



A rappeler que parmi ces migrants, il y avait trois (3) femmes et quelques mineurs. Dans un communiqué rendu public, la Direction des relations publiques des armées (DIRPA) précise que la quasi-totalité des passagers ne portait pas de gilet de sauvetage et c’est après de multiples refus du convoyeur d’obtempérer que la pirogue a été finalement escortée par le patrouilleur de la Marine nationale et contrainte à rallier la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar pour les besoins de l’enquête.