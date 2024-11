Plage de Malibu : des hommes se faisant passer pour des policiers violent une femme de 25 ans

Un drame s’est produit le jeudi 10 novembre dernier sur la plage de Malibu, à Golf Sud, dans la banlieue de Dakar. Un groupe d’individus, se faisant passer pour des policiers, a surpris un couple en pleine intimité avant de commettre un viol collectif sur la jeune femme, A. Nd., âgée de 25 ans.



Selon les informations recueillies par Les Échos, le couple s’était isolé pour entretenir des relations intimes sur la plage lorsqu’ils ont été interrompus par des hommes prétendant effectuer un contrôle d’identité. Ces derniers ont demandé au jeune homme de présenter sa pièce d’identité, tandis que la victime, ne disposant pas de la sienne, a été emmenée à l’écart sous prétexte d’un interrogatoire.



À en croire le journal, c’était en réalité un leurre. Isolés avec la jeune femme, les faux policiers l’ont agressée sexuellement à tour de rôle. L’un des membres du groupe aurait tenté de dissuader ses complices, mais sans succès. Après leur acte, les agresseurs ont relâché leur victime et simulé un geste de clémence.



La jeune femme, traumatisée, a révélé les faits à son compagnon, qui a immédiatement déposé plainte au commissariat de Golf Sud. Une enquête a été ouverte et a permis l’arrestation de A. Fall, l’un des auteurs présumés, désormais poursuivi pour "association de malfaiteurs" et "viol collectif". Les autres membres du groupe sont activement recherchés.