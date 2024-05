Plainte d’Ababacar Mboup : Bah Diakhaté encore auditionné ce mardi à la DIC

Les choses se corsent pour l’activiste Bah Diakhaté. Après le procès tenu hier lundi concernant la « diffusion de fausses nouvelles et offense au Premier ministre », son avocat, Me Amadou Sall a révélé que son client, Bah Diakhaté est retourné à la division des investigations criminelles (DIC) ce mardi pour des interrogatoires en rapport avec la plainte, de Ababacar Mboup, de And Sam Jikko Yi.