Plainte de Jamra contre la série "Maîtresse d'un homme marié": la 2STV mise en demeure par le Cnra

La plainte de l'Ong Jamra, suite à une scène de l'épisode 34 diffusé le lundi 27 mai dernier, a abouti par une mise en demeure de la 2STV par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra). dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l'organe de régulation, qui considère que ses remarques contenues dans la décision n° 0001 du 29 mars 2019 ordonnant la révision du contenu du téléfilm (Maîtresse d'un homme marié), n'ont pas été respectées. Par conséquent, il met en demeure la chaîne de télévision:

"de veiller à ce que les propos, comportements et images jugés indécents, obscènes ou injurieux ainsi que les scènes de grande violence ou susceptibles de nuire à la préservation des identités culturelles ne soient plus diffusés ;

de se conformer scrupuleusement à la note de service signée par la Directrice Générale de la 2STV et transmise au CNRA, enjoignant la responsable des programmes à veiller sur le contenu de la série « Maîtresse d’un homme marié » et à faire procéder à un remontage chaque fois que des séquences susceptibles de heurter la sensibilité des concitoyens sont notées".



Le Cnra d'ajouter que "le non-respect de cette mise en demeure expose la 2STV aux sanctions prévues par la loi n° 2006-04 du 4 janvier 2006".