National 1 : Étoile Lusitana pour la montée en Ligue 2, ce mardi

Vainqueur d'EJ Fatick (0-4), l'ASC Cambérène a validé son ticket pour la Ligue 2, malgré la victoire de Gazelle de Bignona dans la même poule A du National 1. Ce mardi, la poule B joue sa 20e et antépénultième journée, avec la possibilité de voir Étoile Lusitana monter.



L’ASC Cambérène, leader de la National 1 (40 points) a validé hier lundi, son billet pour la Ligue 2. Le club de Cambérène a largement battu (0-4) l’EJ Fatick (11e, 20 pts), qui lutte pour le maintien.



À deux journées de la fin, Cambérène possède 8 longueurs d'avance sur la 4ème place non qualificative occupée par Gazelle de Bignona (32) pts), vainqueur également de Gazelle de Kédougou (2-1). L'équipe de Bignona reste au contact de l'AS Kaffrine (2e, 35 pts) qui a été tenue en échec par Mbour PC (1-1).



Après Cambérène, Étoile Lusitana pourrait également composter son billet pour la L2 dès ce mardi. Leader de la poule B, le finaliste de la Coupe du Sénégal 2022 (35 pts) doit juste battre Yeggo et prier pour que Port joue un mauvais tour à Africa Foot (4e, 29 pts).







Pour sa part, I'AS Kolda (3e, 33pts) a conforté sa place en battant ASUC de Ziguinchor (1-0), tandis que Cayor Foot (7e, 23 pts) s'est écarté de la course à la montée en s'inclinant à domicile (0-3) contre Don Bosco (10e, 20 pts), qui se donne de l'air pour le maintien.





Programme 20e journée







Poule A



Lundi 6 mai 2024



Ol. Zig/Modèle Mbao 0-0



AS Kolda / ASUC Ziguinchor 1-0



Cayor Foot/Don Bosco 0-3



Gazelle Big./Gazelle Kéd. 2-1



Mbour PC/AS Kaffrine 1-1



EJ Fatick/Cambérène 0-4







Poule B



Mardi 7 mai 2024



Stade Djagaly Bagayoko



16h30 Africa Foot/Port



Stade Iba Guèye



16h30 AS Bambey / Avenir Dakar



Stade Amadou Barry



16h30 Étoile Lusitana / Yeggo Stade Mawade Wade



16h30 USC St-Louis / ASSUR



Stade Babacar Gaye



16h30 AS Saloum / Africa Pro Foot



Stade Maniang Soumaré



16h30 US Rail / Jeanne d'Arc