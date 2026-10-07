Plainte de Jamra : le compte TikTok "Enigma 67+" visé par une enquête de la DSC

Une enquête a été ouverte par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) suite à une plainte déposée par Mame Mactar Guèye, vice-président de l'ONG Jamra. Selon les informations de Libération, la plainte vise le détenteur du compte TikTok "Enigma 67+", opérant sous le pseudonyme "@_visage_importe_peu". Il est accusé de diffamation, d’injures publiques, de trouble à l'ordre public et d’atteinte aux bonnes mœurs.



D'après le plaignant, le compte incriminé s'illustrerait par des publications ciblant les autorités religieuses et les piliers de l'Islam, avec des propos jugés outrageants et blasphématoires. Jamra soutient que les vidéos, largement diffusées sur TikTok, contiendraient des images, sons et écrits contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs de la République, en violation des lois en vigueur.



L'ONG reproche également à l'auteur des publications de faire la promotion de l'idéologie LGBTQ, notamment en affublant des autorités religieuses d'écharpes aux couleurs arc-en-ciel. Elle estime qu'il se retranche derrière les libertés fondamentales pour manipuler l'opinion, en affichant notamment sur son profil la mention : "Le principe de la liberté sexuelle est un droit fondamental. Chacun est libre de choisir ses partenaires, ses pratiques et ses orientations (...)". Considérant ces faits comme une atteinte à la dignité et à l'honorabilité, Mame Mactar Guèye a décidé d'ester en justice.