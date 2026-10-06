Licences de pêche : la commission d’enquête parlementaire débute ses auditions ce mercredi 7 octobre 2026

La Commission d’enquête parlementaire sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche informe l’opinion publique que ses auditions débuteront ce mercredi 7 octobre 2026, à l’Assemblée nationale.



L’Assemblée nationale va se pencher sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche industrielle depuis l’entrée en vigueur de la loi portant Code de la pêche maritime. Elle devra notamment examiner les licences accordées dans le cadre d’accords ou de protocoles de pêche conclus avec des États tiers.



Les investigations concernent les services du ministère chargé de la Pêche, notamment la Direction des pêches maritimes, la Direction de la protection et de la surveillance des pêches, l’Agence nationale des affaires maritimes, ainsi que les acteurs et bénéficiaires de licences de pêche industrielle.



Seront successivement entendus :



• 08h30 – 10h00 : M. Mamadou Abibou Diagne, secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Économie maritime ;



• 10h30 – 12h00 : M. Cheikh Fall, directeur des Pêches maritimes depuis novembre 2025 ;



• 14h30 – 16h00 : M. Ismaïla Ndiaye, ancien directeur des Pêches maritimes, de juillet 2024 à novembre 2025 ;



• 16h30 – 18h00 : M. Diène Faye, ancien directeur des Pêches maritimes, de juin 2020 à juillet 2024.



Pour rappel, la commission d’enquête sur les licences de pêche fait partie des six propositions de résolution portant création de commissions d’enquête parlementaire que l’Assemblée nationale avait ratifiées le jeudi 20 août 2026, notamment sur la gestion foncière, le patrimoine bâti de l’État, certains mécanismes financiers, les marchés publics et les exonérations fiscales.