Le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai remportent le prix Nobel de chimie

Le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai ont remporté, ce mercredi 07 octobre, le prix Nobel de chimie, a annoncé le Comité Nobel, réuni à Stockhlom (Suède). Cette distinction vient saluer «la découverte des effets non linéaires et de l’autocatalyse dans la synthèse organique asymétrique».



Leurs travaux pionniers apportent une réponse fondamentale à l'un des plus grands mystères de la science : l'origine de la chiralité de la vie (le fait que les molécules du vivant, comme l'ADN ou les acides aminés, n'existent que sous une seule forme géométrique « miroir » alors que la chimie produit naturellement les deux).



Contributions majeures des deux experts



Dans les années 1980, à l’Université Paris-Sud (France), Henri Kagan a découvert et modélisé le fait que la pureté d'un catalyseur n'est pas proportionnelle à la pureté du produit obtenu. En mettant en évidence ces effets non linéaires, il a prouvé qu'un catalyseur contenant des impuretés ou un mélange de deux formes miroirs pouvait tout de même générer un produit hautement purifié vers une seule forme chirale. Cette découverte a révolutionné la compréhension des mécanismes moléculaires.



Au milieu des années 1990, toujours selon le comité Nobel, Kenso Soai a conçu une réaction chimique spectaculaire (baptisée la réaction de Soai). C'est le premier exemple de réaction où une molécule chirale agit comme son propre catalyseur pour se multiplier (autocatalyse). En partant d'un déséquilibre infime entre les deux formes miroirs (même de simples fluctuations statistiques), la réaction s'emballe pour ne produire, au final, qu'une seule et unique forme.



La thérapie génique, le développement des cellules photovoltaïques ou encore les recherches sur les hormones régulant l’appétit et le sommeil figuraient parmi les domaines susceptibles de remporter le prix, selon des experts.