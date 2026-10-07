Ebola au Kenya : le premier cas importé est décédé

Le Kenya a confirmé, mardi 06 octobre, son premier cas importé de l’épidémie d’Ebola à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), conformément au Règlement sanitaire international, selon le site des Nations Unies.



Le patient, un ressortissant kenyan qui vivait en République démocratique du Congo (RDC), y était tombé malade et avait été soigné dans plusieurs établissements. Le 2 octobre, il a rejoint Kampala (Ouganda) par la route, via Beni (RDC), avant de prendre un avion pour Nairobi, où il est arrivé le lendemain.



«Un protocole d’inhumation sûre et digne»



Hospitalisé et rapidement isolé à son arrivée, il a été testé positif par deux laboratoires kényans. Malgré les soins, il est décédé dans la nuit du 5 octobre. Il a été inhumé le 6 octobre selon «le protocole d’inhumation sûre et digne» prévu pour Ebola.



Le Kenya est devenu le quatrième pays à confirmer un cas de maladie à virus Ebola causée par le virus Bundibugyo, après la RDC, l’Ouganda et la France. L’épidémie reste active dans l’est de la RDC, tandis que celle survenue en Ouganda s’est achevée en août. La France avait signalé un cas lié à un voyage en juin.



Toujours selon le site des Nations Unies, les autorités ont recensé 28 contacts, dont des proches et des soignants. Elles recherchent également 23 passagers et quatre membres d’équipage du même vol. Le suivi et la quarantaine des personnes considérées comme à risque sont en cours d’organisation.



«La priorité est désormais d’agir rapidement pour détecter tout nouveau cas avant que le virus ait la possibilité de se propager», a déclaré le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.