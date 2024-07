Plainte de Me Ousseynou Fall : Bah Diakhaté placé encore en garde à vue

Condamné le 3 juin dernier, à trois mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles, « l'activiste républicain » Bah Diakhaté est sous le coup d'une nouvelle procédure. À la suite d'un soit-transmis du parquet, il a été extrait de prison hier et entendu à la Sûreté urbaine (Su) de Dakar après une plainte déposée par Me Ousseynou Fall, avocat et membre du pool qui défendait Ousmane Sonko sous l'ancien régime. Il a été placé en garde à vue par les hommes du commissaire Bara Sangharé, chef de cette unité d’élite de la police pour « injures publiques, diffamation et menaces ».



Selon « Libération », il sera présenté ce mardi au procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il y a lieu de signaler que l'activiste Bah Diakhaté, est également sous le coup d'une autre procédure judiciaire qui fait suite à la plainte déposée contre lui par Ababacar Mboup, ancien patron d’And Sam Djiko Yi.