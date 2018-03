Plainte des populations de Bargny : les responsables de la Centrale à charbon s'excusent de la nuisance sonore, mais...

Les populations de Bargny sont sur le pied de guerre. Elles ont déposé une plainte contres les responsables de la centrale de Bargny pour nuisance sonore et pollution pouvant porter atteinte à leur santé.



Le porte-parole de ladite centrale, Mor Seye Fall souligne que cette nuisance sonore est due à un test qui n'aura aucun impact négatif sur la santé des populations. "Avant le démarrage des tests, on a informé les populations riveraines et le maire. On a même réalisé un communiqué qui est passé au niveau de l'antenne local, pour montrer que c'est juste un test, qui n'a aucune incidence négative sur l'environnement et sur les communautés.", a-t-il assuré sur les ondes de la Rfm, avant de préciser : "il y a un désagrément qui est lié au bruit. Parce qu'on chasse la vapeur de la chaudière. La vapeur passe par les tuyaux et puisque ça a une certaine puissance, ça crée un bruit"



Le porte-parole de la Centrale à charbon de Bargny souligne qu'ils avaient déjà présenté des excuses aux populations pour ce bruit, tout en insistant sur le fait qu'il n'y a aucune pollution du point de vue de l'atmosphère à travers la qualité de la vapeur.

Mor Seye Fall d'ajouter que les bruits, qui ne durent au maximum que 5 minutes, ne s'étendent pas à longueur de journée et vont s'arrêter après deux semaines de test.