Plainte pour diffamation : Madiambal Diagne traîne Dame Mbodj en justice et lui réclame un demi-milliard FCFA

Le journaliste Madiambal Diagne a adressé une citation directe à Dame Mbodj. L’enseignant activiste et patron du Cusems/Authentique est appelé à se présenter devant le juge de la troisième chambre de correction, le 24 août prochain pour répondre du délit de diffamation.





D’après Les Échos, le patron du groupe Avenir communication lui réclame 500 millions de francs CFA pour réparation du « préjudice causé ». D’après Madiambal Diagne, Dame Mbodj a sali son image, l’accusant de « bandit » et de délinquant foncier.





Le journal rappelle que Dame Mbodj a tenu ses propos le 19 juin dernier devant la presse. Le leader du Cusems/Authentique intervenait sur une affaire de terrain opposant Madiambal à une dame nommée Aïda Seck.





L’activiste n’a pas été tendre avec le patron du groupe « Avenir-Communication ». Il accuse celui-ci d’être dans des litiges fonciers.

« Madiambal Diagne tu fais partie du régime de Macky Sall, tu fais comme bon te semble sans aucune conséquence, tu es dans tous les problèmes fonciers et tu t’en es toujours sorti puisque tu as le soutien du Président Macky Sall (…) Il est temps pour le président de la République de l’arrêter s’il s’avère que c’est lui qui le protège », avait dit l’activiste dans la citation directe qui lui a été servie.





Madiambal Diagne indique dans sa citation que les accusations de Dame Mbodji, « d’une extrême gravité» et portées « sans la moindre preuve», ont été reprises sur les réseaux sociaux, notamment Tik Tok et Youtube. Tout compte fait, il lui réclame 500 millions de FCFA.