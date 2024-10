Plan Sénégal 2050 : la Turquie s’engage à accompagner le nouveau programme de développement du Sénégal

Les services diplomatiques turcs au Sénégal ont célébré avec sobriété le 101e anniversaire de la République de Turquie, hier vendredi, marquant également 162 ans de partenariat avec le Sénégal. La Turquie réaffirme son engagement à soutenir le nouveau cadre de politiques publiques intitulé « Sénégal 2050 » présenté par le nouveau régime.



« Le 101e anniversaire de notre [République] est fêté dans la sobriété, car une attaque terroriste ayant coûté la vie à 22 personnes et ayant fait 22 blessés a été perpétrée à Ankara », a expliqué l’ambassadrice de ce pays au Sénégal, Nur Sagman.



Elle a tenu, lors d’une réception organisée à l’ambassade, à adresser ses remerciements au peuple sénégalais et à son président, Bassirou Diomaye Faye, qui a condamné l’attentat survenu dans la capitale turque.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), Nur Sagman s’est réjouie aussi de la coopération qu’entretiennent la Turquie et le Sénégal dans plusieurs domaines. « Depuis mon arrivée au Sénégal, nous travaillons sans relâche à la coopération turco-sénégalaise, avec l’Agence turque de coopération et de développement et le centre culturel turc Yunus Emre », a-t-elle dit.



Nur Sagman affirme que les services diplomatiques tucs ont suivi avec beaucoup d’intérêt la présentation du programme de développement ‘’Sénégal 2050’’, que les nouvelles autorités sénégalaises veulent dérouler au cours des prochaines années.

« La Turquie a toujours été active pour la promotion d’un Sénégal plus prospère. Le Sénégal peut compter sur le partenariat turc pour mettre en œuvre ce nouveau programme », a-t-elle assuré.



La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, prenant part à la fête nationale de la Turquie au nom du gouvernement sénégalais, a dit que les échanges commerciaux sénégalo-turcs avaient augmenté de 42,5 milliards de francs CFA en 2010 à 261 milliards en 2022. Elle a souhaité une hausse du commerce entre les deux pays.