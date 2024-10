Plan stratégique Sénégal 2050 : la diaspora au coeur de la stratégie de transformation

La diaspora sénégalaise constitue l'une des forces motrices dans le développement économique et social du pays. Chaque année, ce sont des milliards de FCFA qui sont rapatriés au Sénégal par cette communauté vivant à l'étranger. Cet apport est tellement représentatif qu'il n'est plus à minorer dans le tissu économique et social.



Ainsi, dans le document du plan stratégique Sénégal 2050, il est question de la mobilisation de la diaspora sénégalaise. Qui selon les autorités, représente une opportunité stratégique majeure.

Aussi, semble indiquer le gouvernement sénégalais, "cette mobilisation nécessite la mise en œuvre de politiques publiques inclusives et efficaces afin de tirer pleinement profit des compétences et des ressources de la diaspora.



Par ailleurs, souligne-t-on, dans le document l’atteinte de cet objectif passera par : "(i) le renforcement des interactions entre la diaspora et le gouvernement, (ii) l’incitation de la diaspora à contribuer à l’effort national de développement, (iii) l’incitation au retour des cerveaux et la promotion des transferts de connaissance et des compétences de la diaspora et (iv) l’accompagnement de la diaspora pour le développement de la coopération décentralisée".



Réduction des inégalités sociales grâce à la diaspora



Outre son apport financier dans le tissu économique, la diaspora est également sollicitée pour participer à la réduction des inégalités sociales. A cet effet, nous révèle le document stratégique : " (i) mise en place des programmes de soutien aux populations vulnérables financés par la diaspora ; (ii) facilitation à la participation de la diaspora à la mise en œuvre de programmes sociaux (éducation, santé, protection sociale, etc.) et (iii) la promotion des projets de développement communautaire soutenus par la diaspora".



Le renforcement de l’entrepreneuriat grâce à l’investissement de la diaspora



Dans le cadre de la concrétisation de cette politique, les nouvelles autorités ont insisté sur certains aspects. Lesquels ont fait l'objet de recommandations dans le document. Il s'agit entre autre : (i) d'encourager la diaspora à créer et à investir dans les entreprises sénégalaises ; (ii) de renforcer les fonds de soutien à l’entrepreneuriat au profit de la diaspora ; (iii) de mettre en place des cadres appropriés pour accompagner la diaspora (conseils et orientations) sur l’entrepreneuriat et l’investissement national; (iv) de faciliter l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs; (v) d'organiser des cadres de dialogue avec la diaspora ; et (vi) d'encourager la diaspora à contribuer au financement de projets prioritaires".



Par ce clin d'oeil, la diaspora est donc appelée à jouer un rôle central dans la transformation et dans la consolidation du tissu économique et social. Dans le document stratégique Sénégal 2050, elle est placée au coeur de ce système de transformation, prévu par le gouvernement.