Au Sénégal, un drame conjugal a secoué hier, jeudi 26 novembre, la commune d'Oulampane, située dans le département de Bignona, en Casamance. Le maire de la localité, Sagar Coly, également responsable communal du parti Pastef (majorité parlementaire), a été grièvement brûlé après avoir été aspergé d'essence par sa première épouse, qui aurait ensuite mis le feu à son corps.



Selon le correspondant local du journal Libération, qui cite les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la mise en cause, F. Sané, originaire du village de Kabeum, dans la même commune, aurait agi par jalousie et par sentiment d'abandon. Elle aurait expliqué ne plus supporter que son mari ait pris une seconde épouse, établie à l'étranger et qui s'apprêtait à venir au Sénégal.



Elle aurait ajouté que depuis ces secondes noces, son époux ne s'occuperait plus d'elle. Après avoir reconnu les faits, elle a tenté de prendre la fuite avant d'être interpellée à Bounkiling par la gendarmerie. Elle a été placée en garde à vue à la brigade de Bignona.



Grièvement brûlé sur une grande partie du corps, le maire a d'abord été évacué en urgence à l'hôpital de Bignona. Devant la gravité de ses blessures, il a ensuite été transféré à l'hôpital de la région de Ziguinchor. De nombreux habitants se sont rendus à l'hôpital de Bignona pour prendre de ses nouvelles et prier pour son rétablissement. L'enquête se poursuit pour établir les circonstances exactes des faits.