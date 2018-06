Plus de 300 000 véhicules en circulation : Dakar sous la menace des particules fines.

Plus de 300 000 véhicules sont actuellement en circulation rien qu’à Dakar. Cette forte concentration de véhicules qui ont souvent un âge avancé constitue un vrai problème de santé publique au vu de l’impact négatif sur l’air que peut avoir leur émission de gaz.



«Des études récentes ont eu à montrer que dans la ville de Dakar nous avons à peu près plus de 300 000 véhicules en circulation. Cela suppose qu’il y a une forte pollution de l’air qui est là », a déclaré Ndèye Maïmouna Diène chargée de projet à l’Ong PAN-Africa.



Et de poursuivre : «Ce transport routier, associé aux émissions de gaz d’échappement de moteurs diesel et essence, c’est une source potentielle de libération de dioxine qui est un polluant organique persistant qui a été visé par la Convention de Stockholm. On peut affirmer avec certitude que le trafic routier est une source potentielle de pollution de l’air, de l’atmosphère au niveau de Dakar».



Cette pollution est d’autant plus amplifiée que l’âge des véhicules importés est souvent avancé et, informe Mme Diène sur Sud Fm, plus l’âge du véhicule est avancé, plus l’impact négatif sur l’environnement se fait sentir.