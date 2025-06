Mouvement « Navétanes » 2025 : Khady Diène Gaye mobilise les Gouverneurs de région pour une organisation encadrée

La saison des « Navétanes » se prépare activement. Dans une lettre circulaire adressée aux Gouverneurs de région, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, les invite à prendre toutes les dispositions utiles pour la tenue de Comités régionaux de Développement (CRD), avec toutes les parties prenantes, en vue d'une bonne préparation de la saison sportive et de l'élaboration de plans d'actions régionaux de promotion du Civisme et des activités culturelles.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la directive présidentielle portant sur la maîtrise du calendrier des compétitions sportives et la valorisation des actions citoyennes. La circulaire ministérielle découle également des recommandations formulées lors des concertations nationales sur la réforme du mouvement « Navétanes ».