Trafic international de cocaïne : quatre (04) GP sénégalais cueillis à Madrid, deux maillons guinéens tombent à l'AIBD

L’Octris (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants) a procédé au démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne entre Conakry, Dakar, Casablanca, Madrid et Paris. L'affaire a commencé le 2 juin dernier lorsque que 4 Gratis passenger (Gp) sénégalais, en provenance de l’Aéroport Blaise Diagne (AIBD) ont été interpellés à l'Aéroport international de Madrid avec un total de 8 kilos de cocaïne.



Suite à cela, des Guinéens basés à Dakar qui transportaient de la cocaïne cachée dans des pots de savon ont été interpellés le 11 juin dernier entre 19 heures et 21 heures, par l'Ocrtis.



Il s’agit, selon le journal Libération, de Boubou Ba (22 ans), guinéen de Conakry et Mamadou Diao Ba (32 ans), Guinéen d'origine naturalisé sénégalais. Par ailleurs, une troisième personne impliquée dans cette affaire répondant au non de Aïcha Bilo Diallo également ressortissante guinéenne qui faisait la navette Dakar-Conakry pour fournir les clients est activement recherchée.