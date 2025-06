Commissariat de Ndamatou : le coordonnateur de la Brigade de surveillance municipale et quatre agents placés en garde à vue

Le coordonnateur de la Brigade de surveillance municipale (BSM) de Touba, Modou Diop Diaobé, ainsi que quatre de ses agents, ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat d’arrondissement de Ndamatou. Ils sont poursuivis pour "outrage, rébellion et menaces à l’encontre des forces de l’ordre".



Selon les éléments de l’enquête, les agents de la BSM avaient installé un point de contrôle routier dans un secteur relevant de la compétence du commissariat de Ndamatou. Des policiers leur ont alors signifié qu’ils outrepassaient leurs attributions et leur ont ordonné de lever le dispositif.



En réaction, Modou Diop Diaobé, accompagné de plusieurs agents, s’est rendu au commissariat. C’est dans ce contexte qu’il aurait tenu des propos outrageants et menaçants à l’encontre du commissaire Dame Touré.



Les cinq hommes ont été immédiatement arrêtés et placés en détention dans la chambre de sûreté du commissariat. Sauf revirement de situation, ils devraient être déférés ce vendredi devant le tribunal de grande instance de Diourbel pour répondre des accusations pesant contre eux.