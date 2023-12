Podor: les populations réclament des infrastructures de base

Des habitants de plusieurs villages de l’arrondissement de Cas-Cas (Podor) ont marché, mardi 12 décembre pour réclamer le bitumage de leur route, un plateau technique digne de ce nom pour leur poste de santé, de l’électricité et des professeurs dans leur lycée.



Selon les manifestants, dans le cadre du programme national d’installation des lampadaires solaires, rapporte Walf net, le village de Dioudé Diabé n’a reçu que sept lampadaires. Pour davantage se singulariser, les manifestants avaient arboré des brassards rouges et étaient munis de pancartes. La procession était composée des populations de différentes localités, et de tous les âges.