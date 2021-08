Point Covid-19 de ce samedi: 10 décès et 648 nouveaux cas, plus d'1 million de vaccinés

Suivez en DIRECT le point de la situation de la pandémie, rapportée par des spécialistes du ministère de la Santé.



Ce samedi, sur 4050 tests réalisés, 648 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 16,00 %.

10 décès ont été enregistrés vendredi et 65 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 410 patients contrôlés négatifs ont été déclarés guéris.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 66 898 cas confirmés de Covid-19 pour 1467 décès.



Selon les services du ministère de la Santé, le Sénégal a enregistré plus d'un million de personnes vaccinées. Plus précisément 1 017569 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination.