Point Covid-19 de ce samedi: 11 nouveaux cas, 1 décès et 3 cas graves

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point quotidien de la situation épidémiologique liée à la Covid-19 au Sénégal ce samedi 23 octobre 2021. Sur 1608 tests effectués vendredi, 11 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0, 68%. Une légère hausse des nouvelles contaminations est donc notée.



Il s'agit de 3 cas contacts et de 8 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: Dakar: 3 et 5 dans les autres régions



Le ministère informe également que 3 patents ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris vendredi. Qu'il n'y a plus que 3 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation.



Malheureusement, 1 nouveau décès lié à la maladie à coronavirus a été enregistré hier.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73 891 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, 71 990 guéris, 1877 décès et donc 23 patients sous traitement actuellement.



Depuis le début de la campagne de vaccination au Sénégal, 1 284 212 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19, selon les chiffres du ministère de la Santé.