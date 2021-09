Point Covid-19 de ce samedi: 49 nouveaux cas, deux décès et 20 patients en Réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point, ce samedi 11 septembre, sur la situation épidémiologique au Sénégal. Sur 2209 tests effectués hier vendredi, 49 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,21%.



Il s’agit plus précisément de 9 cas contacts et de 40 cas communautaires (21 à Dakar et 19 dans les autres régions).



Deux (2) décès ont enregistrés dans la journée de vendredi. Tandis que 20 cas graves résident encore dans les services de réanimation.



Néanmoins, 505 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



À ce jour, le Sénégal comptabilise 73 440 cas confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, 66520 guéris, 1828 décès, 5091 patients sous traitement.



Depuis le début de la campagne de vaccination , le ministère de la Santé informe que 1 193 279 personnes vaccinées au Sénégal.