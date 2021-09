Point Covid-19 du jour: aucun décès signalé, 23 nouveaux cas

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de la situation épidémiologique liée la Covid-19 ce dimanche. Sur 2187 tests réalisés samedi, 23 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,05 %.



Il s’agit de 4 cas contacts suivis et 19 cas issus de la transmission communautaire.



Le ministère informe que 336 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.



Aussi 08 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



La bonne nouvelle du jour, c’est qu’à ucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier.



A ce jour, le Sénégal compte 73 645 cas déclarés positifs dont 69 491 guéris, 1845 décès et 2308 sous traitement.



Depuis le début de la campagne de vaccination, le ministère informe que 1. 219 834 personnes ont été vaccinées.