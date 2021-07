Point #Covid de ce dimanche 18 juillet : 6 décès supplémentaires, 1722 nouveaux cas positifs, 31 patients en réanimation

Les nouvelles contaminations au coronavirus ne cessent de gripper. De 1366 hier (samedi), les cas positifs passent à 1722 ce dimanche sur un échantillon de 4419 tests effectués soit un taux un taux de positivité de 38,97 %. C’est ce qu’a rapporté le ministère de la Santé et de l'Action Sociale dans son bulletin quotidien. Un nouveau record de contaminations lié à la maladie du coronavirus au Sénégal.



Les cas positifs sont répartis comme suit :



744 cas contact suivis par les services; aucun cas importé n'a été enregistré et 978 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Région de Dakar 774 cas dont : 295 pour le département de Dakar; 145 pour le département de Pikine ; 141 pour le département de Keur-Massar; 139 pour le département de Rufisque; 54pour le département de Guédiawaye ;



Autres localités en régions 204 cas dont : 21 à Thiès .



184 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 31 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 6 décès ont été enregistrés le samedi 17 Juillet 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 52096 cas ont été déclarés positifs dont 43311 guéris 1220 décès 7564 sous traitement.



Le samedi 17 Juillet 2021, 3000 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 608384.



Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.