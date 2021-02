Point #Covid_19 de ce dimanche 21 février : 13 décès, 297 nouvelles contaminations et 54 patients en Réa

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a, comme depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, le 2 mars 2020, fait le point de la situation. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, Directeur de la prévention a annoncé, ce dimanche, 297 nouvelles contaminations sur un échantillon de 2348 tests réalisés, soit un taux de positivité de 12,64%. Aucun cas importé n’a été enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 146 cas contacts suivis par les services sanitaires, et 151 cas issus de la transmission communautaire.



Dakar et sa banlieue restent les plus touchées par cas communautaires (97 sur 151). Les 54 autres cas communautaires restants proviennent des autres localités du pays. Ils sont répartis comme suit :



Dakar 97 dont 9 à Diamniadio, 9 aux Maristes, 8 aux Parcelles Assainies, 7 à Dakar Plateau, 5 à Liberté 6, 5 à Keur Massar, 5 à Pikine, 3 à la Médina, 3 aux HLM , 3 à Grand Yoff, 2 à Fass Delorme, 2 à Sicap Baobab, 2 à Ouakam, 2 aux Almadies, 2 à Ouest Foire, 2 à Mbao, 2 à Rufisque, 1 à Fann Résidence, 1 à Gueule Tapée, 21 à Rebeuss, 1 à Yarakh, 1 à Dieuppeul, 1 à Grand Dakar, 1 à Hann Bel Air, 1 à Biscuiterie, 1 à Point E, 1 à Zone A, 1 aux Hlm, 1 à Liberté 5, 1 à Sicap Foire, 1 à la Cité Keur Gorgui, 1 à la Cité Djily Mbaye, 1 à la Cité Biagui, 1 à Cambèrène, 1 aux Hlm Patte D’Oie, 1 à Guédiawaye, 1à la Cité Gadaye, 1 à Malika, 1 à Zac Mbao, 1 à Thiaroye Azure, 1 à Bambilor, 1 à Tivaouane Peulh.



54 cas ont été déclarés dans les autres régions dont 12 à Thiès, 3 à Dara, 3 à Mbour, 3 à Touba, 2 à Diofior, 2 à Foundiougne, 2 à Kébémer, 2 Khombole, 2 à Matam, 2 à Popenguine, 2 à Richard-Toll, 2 à Saint-Louis, 2 à Sokone, 2 à Ziguinchor, 1 à Darou Mousty, 1 à Fatick, 1 à Joal, 1 à Koalack, 1 à Pout, 1 à Kédougou, 1 à Kolda, 1 à Linguère, 1 à Maka Coulibantang, 1 à Pété, 1 à Salémata, 1 à Sédhiou, 11 à Thiadiaye.



Même si la maladie étend ses tentacules, force est de reconnaître que les cas guéris augmentent. En effet, selon M. Ndiaye, 227 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Il y a, cependant, 54 cas graves dans les services de réanimation contre 53 hier. Le nombre de décès reste important, 13 ce dimanche, contre 10 hier.



A ce jour, 32927 cas ont été déclarés positifs dont 27131guéris, 808 décédés et 4984 patients sous traitement.



Le directeur de la prévention exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.