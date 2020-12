Point #Covid_19 de ce jeudi 10 décembre: hausse agressive avec 2 décès, plus de 100 nouveaux cas

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, ce jeudi 10 décembre 2020. Sur 1284 tests effectués, 101 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 7,87%.



Il s'agit de 52 cas contacts suivis par les services sanitaires et 49 issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit : Ouakam (6), Liberté 6 (4), Richard-Toll (4), Almadies (3), Pikine (3), Mbour (3), Podor (3), Yoff (3), Cité Keur Damel (1), Dieuppeul (1), Gueule Tapée (1), Kaolack(1), Liberté 5 (1), Mamelles (1), Maristes (1), Médina (1), Mermoz (1), Niakhar (1), Ngor (1), Nord Foire (1), Ourossogui (1), Patte D’oie (1), Point E (1), Scat Urbam (1), Thiès (1), Tivaouane (1), Yeumbeul (1) et Joal (1).



Toutefois, aucun cas importé n'a été signalé lors du point quotidien.



Le Directeur de la Prévention du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 46 patients qui étaient sous traitement et 12 cas graves admis en réanimation. Deux (2) décès ont été enregistrés.



A ce jour le Sénégal compte 16.766 cas déclarés positifs, dont 15 950 guéris, 343 décédés, 472 malades sous traitement.