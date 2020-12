Point #Covid_19 de ce mercredi 9 décembre : 1 décès supplémentaire, 69 nouveaux cas, 10 graves et 419 sous traitement

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 de ce mercredi 9 décembre 2020. Une légère hausse de nouvelles contaminations notées. En effet, sur les 1001 tests effectués, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6, 89%.



Il s'agit de 33 cas contacts suivis, 1 cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et 35 issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis dans les localités suivantes : Maristes (5), Richard Toll (4), Dakar Plateau (2), Fatick (2), Médina (2), Mermoz (2), Point E (2), Almadies (1), Cité Djily Mbaye (1), Cité Mixta (1), Grand Dakar (1), Hlm Grand Yoff (1), Koki (1), Liberté 4 (1), Louga (1), Mbacké (1), Mbour (1), Ngor (1), Ouakam (1), Saint Louis (1), Thiés (1), Yaraakh (1) et Yoff (1).



Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 40 patients qui étaient sous traitement, 10 cas graves admis en réanimation et 1 décès.



A ce jour, le Sénégal compte 16. 665 cas confirmés, dont 15. 904guéris, 341 décédés, et 419 malades sous traitement.