Point #Covid_19 de ce vendredi 23 octobre 2020: 17 nouveaux cas, aucun décès, 56 patients guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal ce vendredi 23 octobre 2020. Sur 1379 tests effectués, 17 sont revenus positifs. Il s'agit de 07 cas contacts, 04 cas importés (AIBD) et de 06 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit: Dakar Plateau (2), Liberté 6 (1), Parcelles Assainies (1), Thiès (1), yeumbeul (1).



Selon le Directeur de la Prévention, aucun décès n'a été enregistré dans la journée d'hier jeudi. Aussi, 56 patients ont été déclarés guéris.



À ce jour, le Sénégal a enregistré 15 525 cas confirmés de Covid-19 dont 14 082 guéris et 321 décédés. Le nombre de patients actuellement sous traitement est de 1121.